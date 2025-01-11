В конце 2024 года произошел прорыв в области военных технологий, пишет infoBRICS. Наиболее впечатляющим открытием стал "Орешник", однако Китай, Индия и Северная Корея также показали прекрасные результаты.
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