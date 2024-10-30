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Царьград

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Lico B: Новый шаг в защите от радиации для здоровых тканей и космоса

Lico B: Новый шаг в защите от радиации для здоровых тканей и космоса

Ученые выявили, что белок Lico B может снизить вред радиации на здоровые ткани. Исследования на мышах и клетках показали повышение антиоксидантов и защиту ДНК, что открывает перспективы для применения в лучевой терапии и космических полетах.

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