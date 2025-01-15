ЕС готовит 16-й пакет санкций

Европейский союз рассматривает возможность введения нового, 16-го пакета антироссийских санкций. Среди рассматриваемых предложений — запрет на импорт российского алюминия, ограничения на российский транспортный сектор, более высокие тарифы на российские сельскохозяйственные товары и удобрения, отключение от SWIFT еще ряда российских банков и внесение в санкционный список компаний третьих стран, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты, которые импортируют в Россию военные технологии, сообщили анонимные источники Bloomberg.