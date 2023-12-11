Аналитики «Авито» зафиксировали рост спроса на квартиры в новостройках

«Авито Недвижимость» подвела итоги ноября на первичном рынке жилья в 33 городах России. За год спрос на квартиры в новостройках вырос на 21%, предложение — на 46%, а цены — на 8% по стоимости за объект и на 6% в пересчете за квадратный метр.
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