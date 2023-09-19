Живая Кубань

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Убрать кресты и купола: стало известно, кто стоит за иском о сносе православного приюта в Сочи

Убрать кресты и купола: стало известно, кто стоит за иском о сносе православного приюта в Сочи

Убрать кресты и купола: стало известно, кто стоит за иском о сносе православного приюта в СочиПо словам руководителя Фонда Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя и благотворительного фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурена Эксузяна за действиями администрации стоит определенный человек, который продвигает свои намерения.

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Комментарии
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Святогор Князев
Увы, как была церковь бизнесом, так им и осталась, а жаль, в условиях отсутствия идеологии, могла стать фундаментом русской цивилизации. а стала её позором.
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19 час.
ДЛ
Дмитрий Лысков
А Иисус выгнал торговцев из храма...
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18 час.
ЮВ
Юрий Во
Как это все мерзко. Я - атеист, но мне близки заповеди Христа. В этой ситуации - видно полное отсутствие духа христианства в нашем официальном православии. Лицемерие, гордыня, стяжательство - все это  периодически &quot;вылазит&quot; наружу из церковных храмов.
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3 час.

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