Убрать кресты и купола: стало известно, кто стоит за иском о сносе православного приюта в Сочи

Увы, как была церковь бизнесом, так им и осталась, а жаль, в условиях отсутствия идеологии, могла стать фундаментом русской цивилизации. а стала её позором.

ЮВ

Юрий Во

Как это все мерзко. Я - атеист, но мне близки заповеди Христа. В этой ситуации - видно полное отсутствие духа христианства в нашем официальном православии. Лицемерие, гордыня, стяжательство - все это периодически "вылазит" наружу из церковных храмов.