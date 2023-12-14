Компания Huawei представила новый ноутбук и наушники с инновационными технологиями

Компания Huawei провела презентацию под слоганом «Создавая красоту», где были представлены планшеты-ноутбуки HUAWEI MateBook D 16 и наушники HUAWEI FreeClip с передовой конструкцией открытого типа, сообщает “Код Дурова”.
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