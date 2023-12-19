В Александрове в 2025 году на новом производстве электрооборудования создадут 600 рабочих мест

EKF построит в Александровском районе два производственных корпуса.Отечественный производитель современного электротехнического оборудования EKF построит в Александровском районе два производственных корпуса.
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