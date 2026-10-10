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Царьград

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«Барыс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ со счетом 5:1

«Барыс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ со счетом 5:1

Команда «Барыс» из Астаны уверенно обыграла омский «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, завершив игру со счетом 5:1.

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