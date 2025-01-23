Более 40 мер социальной поддержки проиндексируют в России с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 мер соцподдержки. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином, выплаты будут увеличены на 9,5%.
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