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Запустил руки не туда: Прокурор, выдавший ордер на арест Путина, оказался под следствием

Запустил руки не туда: Прокурор, выдавший ордер на арест Путина, оказался под следствием

Удивительные новости начали приходить из штаб-квартиры Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, где своего поста вот-вот может лишиться прокурор Карим Хан, подписавший ранее "ордеры на арест" президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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