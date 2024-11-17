Запустил руки не туда: Прокурор, выдавший ордер на арест Путина, оказался под следствием

Удивительные новости начали приходить из штаб-квартиры Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, где своего поста вот-вот может лишиться прокурор Карим Хан, подписавший ранее "ордеры на арест" президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.