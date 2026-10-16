Великобритания передаст Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
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