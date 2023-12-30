Ferrari посвятила особый суперкар 296 GTB Гран-при Венгрии

Летом 2021 года в линейке легендарной марки Ferrari появился новый гибрид. Внешне похожая на модель SF90 Stradale, берлинетта 296 GTB стала первым дорожным автомобилем итальянской компании с двигателем V6.
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