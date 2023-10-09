Американский журналист Никсон: Не давайте Украине $100 млрд

Американский журналист Гарланд Никсон, давая интервью на YouTube-канале Джорджа Гэллоуэя, предупредил, что президент США Джо Байден может оказаться в затруднительном положении, если конгресс одобрит новый пакет помощи Украине на $100 млрд.
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