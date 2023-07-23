Вы представляете, Земля обетованная оказалась вовсе не обителью счастья и радости! Оказывается, там тоже есть проблемы.
Макаревич теперь против Израиля?
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ВИ
Виктория Иванова
И вечно, они, всем недовольны, вечно кислые рожи, вечно им все должны! А они что-нибудь, кому-нибудь должны? 😏
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9 час.
Владимир Алтайцев
Кондом Кондомов себя узнал в Макарке, такой же суке, как и сам
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9 час.
Платон Платонов
Вован Гандонов-Алтайцев, что за хрень ты несёшь?!
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