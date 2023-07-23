Макаревич теперь против Израиля?

ВИ Виктория Иванова И вечно, они, всем недовольны, вечно кислые рожи, вечно им все должны! А они что-нибудь, кому-нибудь должны? 😏

Владимир Алтайцев Кондом Кондомов себя узнал в Макарке, такой же суке, как и сам