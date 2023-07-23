ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Макаревич теперь против Израиля?

Макаревич теперь против Израиля?

Вы представляете, Земля обетованная оказалась вовсе не обителью счастья и радости! Оказывается, там тоже есть проблемы.

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Комментарии
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ВИ
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