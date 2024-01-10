Глава ведомства запросил доклад по обращению жительницы Пензенской области о расследовании обстоятельств смерти ее матери

В социальной сети опубликовано видеообращение жительницы Пензенской области к Председателю Следственного комитета России, в котором она выражает несогласие с результатами расследования обстоятельств смерти ее матери в медицинском учреждении в 2020 году.
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