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Воробьев о 2:1 с «Автомобилистом»: «Металлург» забил рабочие голы. Это то, что мы просили»

Илья Воробьев оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1). Команды провели третий матч в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

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