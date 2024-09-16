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"Учитель защищала детей": бабушка ученицы – о нападении с молотком на школу

"Учитель защищала детей": бабушка ученицы – о нападении с молотком на школу

ИЗВЕСТИЯ Учитель челябинской школы, где 13-летний мальчик напал с молотком на одноклассников, пыталась защитить детей и пострадала, рассказала РЕН ТВ бабушка пострадавшей при нападении на челябинскую школу девочки.

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