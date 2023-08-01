iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Представлен Haval Raptor

Представлен Haval Raptor

После запуска серии Haval Dragon компания Great Wall Motors готовится выпустить еще одну новую модель этой серии под названием Haval Raptor, которая позиционируется как подключаемый гибридный городской кроссовер с внедорожными характеристиками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх