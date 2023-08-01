Представлен Haval Raptor

После запуска серии Haval Dragon компания Great Wall Motors готовится выпустить еще одну новую модель этой серии под названием Haval Raptor, которая позиционируется как подключаемый гибридный городской кроссовер с внедорожными характеристиками.
После запуска серии Haval Dragon компания Great Wall Motors готовится выпустить еще одну новую модель этой серии под названием Haval Raptor, которая позиционируется как подключаемый гибридный городской кроссовер с внедорожными характеристиками.
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