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Закон, порядок, государство

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Очередные рейды по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства провели полицейские во Владимирской области

Очередные рейды по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства провели полицейские во Владимирской области

Во Владимирской области сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства.

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