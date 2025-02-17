Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США заявили об окончании конфликта на Украине: «Россия де-факто победила»

В США заявили об окончании конфликта на Украине: «Россия де-факто победила»

Москва одержала победу не только над Украиной, но и над НАТО.Американское издание The National Interest выпустило статью, в которой утверждается, что украинский конфликт фактически завершен, а Россия одержала победу не только над Киевом, но и над блоком НАТО.

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