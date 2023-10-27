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В Актау повысили тариф на электроэнергию

В Актау повысили тариф на электроэнергию

ТОО «Маңғыстау Жарық» уведомил о повышении тарифов на электроэнергию в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах, которое вступит в силу с 1 ноября 2023 года.

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