В Актау повысили тариф на электроэнергию

ТОО «Маңғыстау Жарық» уведомил о повышении тарифов на электроэнергию в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах, которое вступит в силу с 1 ноября 2023 года.