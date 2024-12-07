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За рулем

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Матч Москва-Ижевск: какой Москвич был лучше

Матч Москва-Ижевск: какой Москвич был лучше

Автомобили Москвич в СССР выпускали два завода. Автолюбители постоянно обсуждали их отличия и спорили: какой из Москвичей лучше? Скорый Москва-Ижевск Москвичи с прямоугольными фарами в Москве делали с 1970 года.

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