Global Look Press/Xinhua Внешнеполитический курс президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в значительной степени расходится с повесткой стран Запада и сводит с ума представителей администрации нынешнего хозяина Белого Дома Джо Байдена, передает штатный обозреватель американской ежедневной газеты The New York Times Майкла Кроули.