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Этот способ готовки вредит не только фигуре, но и мозгу

Привычный многим способ готовки может влиять не только на вес, но и на мозг — последствия оказались серьёзнее, чем думали.

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