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Царьград

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Украинские военные используют почту для отправки оружия - свидетельство

Украинские военные используют почту для отправки оружия - свидетельство

Беженец Павел Морковин рассказал, что украинские военные используют "Новую почту" для пересылки оружия.

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