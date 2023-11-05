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После громкого возвращения в Россию Пугачева уехала к Галкину*

После громкого возвращения в Россию Пугачева уехала к Галкину*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  Примадонна, громко вернувшаяся несколько дней назад в Россию, похоже, управилась со всеми своими делами и уехала назад, в Латвию, пишут медиа.

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