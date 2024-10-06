Некоторые украинские каналы начинают сообщать, что после потери Угледара начинает прилетать по новым позициям ВСУ в 20-километровой зоне от прежних потерянных позиций.
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Некоторые украинские каналы начинают сообщать, что после потери Угледара начинает прилетать по новым позициям ВСУ в 20-километровой зоне от прежних потерянных позиций.
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