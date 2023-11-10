Стал известен график вакцинации животных против бешенства в районе Строгино на 2024 год

Жилищник района Строгино опубликовал даты бесплатной вакцинации животных против бешенства государственной ветеринарной службой на прививочных пунктах в Северо-Западном административном округе города Москвы в 2024 году.
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