Ситуация с топливом в Тамбовской области остаётся сложной

По состоянию на 6 сентября из 214 автозаправочных станций АИ-92 отпускали на 165 заправок, АИ-95 – 158, дизельное топливо – 185 АЗС.
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