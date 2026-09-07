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Новости Тамбова

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Ситуация с топливом в Тамбовской области остаётся сложной

Ситуация с топливом в Тамбовской области остаётся сложной

По состоянию на 6 сентября из 214 автозаправочных станций АИ-92 отпускали на 165 заправок, АИ-95 – 158, дизельное топливо – 185 АЗС.

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