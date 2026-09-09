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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 18-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

10 сентября пройдет 18-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 18-й этап Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария – Херес-де-ла-Фронтера Индивидуальная гонка с раздельным стартом 32,1 км Профиль / Карта Начало – 15:07 по московскому времени.

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