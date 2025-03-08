Что? Где? Когда? Аскеров* снова в розыске – реабилитировал нацизм

Полиция переобъявила в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*.У полиции по-прежнему есть вопросы к бывшему игроку телепередачи и одноимённого клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*.