В Хабаровском крае полицейскими возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотических средств, оружия и боеприпасов

Сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Хабаровскому краю совместно с сотрудником группы по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции изъяты наркотическое средство, огнестрельное оружие и патроны.
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