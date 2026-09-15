Евростат зафиксировал рост импорта вина из ЕС в Россию в июле

По данным Евростата, в июле 2023 года Россия значительно увеличила импорт вина из Евросоюза. Италия и Латвия стали лидерами поставок, в то время как Польша сократила экспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врачи Кировской о...
- ТО Экс-силовик из Кр...
- АЛ Американская веду...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым