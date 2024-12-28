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  • Валентина Попкова
    Так виновных наказывают каждый день: бомбят места изготовления и пуска дронов. А вот компенсацию пусть объяснит,какую...«Самолёт был сбит...
  • Nik Nik
    Так иди, приводи. Кто мешает?Лавров: Отложенно...
  • Валентин Щербаков
    Какое НАТО и ЕС??? Нет такой страны как 404, её надо полностью привести к денацификации и демилитаризации. Навсегда!!!Лавров: Отложенно...

❗️🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия прилета по их позициям💥 "Нас сегодня разобрали опять. Царство небесное нашему побратимчику.

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