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Нижегородская правда

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В Лыскове строят новую школу на 550 мест

Новая школа на 550 мест появится в Лыскове. Сейчас идет ее активное строительство. Об этом сообщил глава Лысковского округа Александр Кочмарев в своих соцсетях.

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