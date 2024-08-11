В Германии сделали неожиданное заявление о военном конфликте с Россией

Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс сделал неожиданное заявление о военном конфликте с Россией.
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