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Щербакова прервала жесткую доминацию Загитовой на Кубке Первого канала

Щербакова прервала жесткую доминацию Загитовой на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге стартовал необычный командный турнир — Кубок Первого канала по фигурному катанию. Впервые в истории за Кубок сражаются три команды — белые под предводительством Алины Загитовой, красные во главе с Елизаветой Туктамышевой и синие с капитаном Анной Щербаковой.

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