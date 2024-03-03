Щербакова прервала жесткую доминацию Загитовой на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге стартовал необычный командный турнир — Кубок Первого канала по фигурному катанию. Впервые в истории за Кубок сражаются три команды — белые под предводительством Алины Загитовой, красные во главе с Елизаветой Туктамышевой и синие с капитаном Анной Щербаковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии