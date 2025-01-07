НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Эксперт: При добавлении в Xbox Game Pass с первого дня игра теряет до 80% потенциальн...

Эксперт: При добавлении в Xbox Game Pass с первого дня игра теряет до 80% потенциальн...

Эксперт: При добавлении в Xbox Game Pass с первого дня игра теряет до 80% потенциальных продаж на Xbox Series X|SВ качестве примера он упомянул Starfield и Indiana Jones and the Great Circle от Microsoft и Bethesda — они слабо были представлены в чартах продаж по всему миру, поскольку миллионы людей прошли их по подписке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх