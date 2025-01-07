Эксперт: При добавлении в Xbox Game Pass с первого дня игра теряет до 80% потенциальн...

Эксперт: При добавлении в Xbox Game Pass с первого дня игра теряет до 80% потенциальных продаж на Xbox Series X|SВ качестве примера он упомянул Starfield и Indiana Jones and the Great Circle от Microsoft и Bethesda — они слабо были представлены в чартах продаж по всему миру, поскольку миллионы людей прошли их по подписке.
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