Культурология.рф

33 подписчика

Современное искусство: Открытые секреты 5 величайших сокровищ англосаксов: Находки, которые до сих пор не дают учёным покоя

Современное искусство: Открытые секреты 5 величайших сокровищ англосаксов: Находки, которые до сих пор не дают учёным покоя

Англосаксы подарили миру одни из самых уникальных сокровищ в мире. С любовью к головоломкам и загадкам они разработали сложный художественный язык, закодированный сообщениями и символами из их языческих и христианских верований.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх