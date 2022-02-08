Современное искусство: Открытые секреты 5 величайших сокровищ англосаксов: Находки, которые до сих пор не дают учёным покоя

Англосаксы подарили миру одни из самых уникальных сокровищ в мире. С любовью к головоломкам и загадкам они разработали сложный художественный язык, закодированный сообщениями и символами из их языческих и христианских верований.
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