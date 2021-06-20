Baijiahao: при необходимости российские Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море

При необходимости российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море.
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