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Baijiahao: при необходимости российские Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море

Baijiahao: при необходимости российские Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море

При необходимости российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 могут разгромить британскую авианосную группу в Средиземном море.

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Вячеслав Михайлов
Хорошо бы подтвердить это конкретным действием для науки. Научные высказывания всегда подтверждаются практикой, да англичане бы это поняли сразу.

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