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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней

Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней. Кроме «россонери», Рэшфордом интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

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