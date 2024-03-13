Дания решила призвать женщин на военную службу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны планирует продлить срок службы в армии по призыву с 4 месяцев до 11 месяцев, а также увеличить число призывников и впервые распространить обязательную военную службу на женщин.
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