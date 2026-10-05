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В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

Кандидаты в президенты Бразилии Флавио Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва не смогли определить победителя в первом туре, сообщил Высший избирательный суд 4 октября на официальном сайте.

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