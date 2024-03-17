МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

Отдать свой голос можно в завершающий день голосования 17 марта утром председатель МГИК Ольга Кириллова заявила журналистам, что свыше 4,3 миллиона человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве.
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