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Венер Сафин о «Салавате»: «В Уфе почти все в шоке. Потеряли Дроздова и Башкирова, мощного российского костяка нет. Строить команду вокруг легионеров – ошибка»

– В прошлом сезоне «Салават Юлаев» остановился в первом круге плей-офф КХЛ. «Толпар» занял последнее место в Золотом дивизионе МХЛ и вылетел в Серебряный, плюс «подарил» нашей Республике допинговый скандал.

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