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Регионы России

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Трамп опроверг обвинения в призывах к ударам по американским городам в конфликте с Ираном

Трамп опроверг обвинения в призывах к ударам по американским городам в конфликте с Ираном

8 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, при условии сохранения поставок нефти через Ормузский пролив.

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