Фестиваль «Старый город» прошел в Щелкове

Мастер-классы, конкурсы, спортивные активности прошли на фестивале «Старый город» в Щелкове. Развлечений было много — детские игровые пространства, фотозона, ярмарка изделий ручной работы и локальных брендов округа.
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