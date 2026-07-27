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Фестиваль «Старый город» прошел в Щелкове

Фестиваль «Старый город» прошел в Щелкове

Мастер-классы, конкурсы, спортивные активности прошли на фестивале «Старый город» в Щелкове. Развлечений было много — детские игровые пространства, фотозона, ярмарка изделий ручной работы и локальных брендов округа.

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