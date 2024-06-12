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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов – первые впечатлени...

Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов – первые впечатлени...

Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов – первые впечатления о Monster Hunter Wilds крайне положительныО новой части серии Monster Hunter мы пока знаем не так много, ведь Wilds получила лишь несколько коротких трейлеров.

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