Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов – первые впечатлени...

Ощущение более живого мира, никаких загрузочных экранов – первые впечатления о Monster Hunter Wilds крайне положительныО новой части серии Monster Hunter мы пока знаем не так много, ведь Wilds получила лишь несколько коротких трейлеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)