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ФедералПресс

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Песков: большая часть разговора Путина и Трампа была посвящена урегулированию на Украине

Песков: большая часть разговора Путина и Трампа была посвящена урегулированию на Украине

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе вечернего телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа значительная часть обсуждения была посвящена урегулированию украинского конфликта.

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