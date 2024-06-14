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Дмитровец

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Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Глава города считает, что выборы станут серьезным экзаменом Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с кандидатами, которые собираются участвовать в выборах нового созыва Мосгордумы и представлять на них партию «Единая Россия».

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